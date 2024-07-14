В ХАМАС заявили, что Израиль нанес удар по школе с женщинами и детьми

Израиль нанес удар по школе, где находились женщины и дети, бросив вызов международному сообществу и пренебрегая требованиями ООН. Об этом заявило палестинское движение ХАМАС, передает РИА Новости.

В воскресенье правительство Газы сообщило, что Израиль обстрелял школу агентства ООН в лагере беженцев Нусейрат, убив 15 человек.

В заявлении ХАМАС сказано, что удар по школе является «продолжением геноцида палестинского народа». Были атакованы мирные жители — женщины и дети.

«Это — явный сионистский вызов международному сообществу и пренебрежение требованиями ООН, которые подчеркнули необходимость прекращения агрессии против нашего народа», — сказано в заявлении.



По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших от израильских ударов по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч. Пострадали почти 90 тысяч человек.