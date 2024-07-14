В США назвали причину провала силовиков по охране Трампа

Разведка и разведсообщество из числа бывших сотрудников правоохранительных ведомств США слишком сконцентрировались на политике, это могло стать причиной того, что силовики упустили подготовку стрелка к покушению на бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил экс-полковник Корпуса морской пехоты (КМП) США Джи Ай Уилсон, сообщает РИА Новости.

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«Разведсообщество раздувало истерию об угрозе "правого крыла". Могли ли они упустить это из-за своей любви к политическим ярлыкам?» — задался вопросом бывший офицер, при этом отметив, что подобных инцидентов из разряда политического экстремизма может стать больше.



По его мнению, неудачное покушение сослужит хорошую службу для президентской кампании Трампа.

Мелания Трамп обратилась к американцам

Покушение на Дональда Трампа произошло во время его встречи с избирателями в Пенсильвании. На кадрах трансляции видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после в окружении агентов чего лег на пол. Трампа прикрыли сотрудники Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали для оказания медицинской помощи.