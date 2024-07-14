В коалицию по разминированию на Украине войдут более 20 стран

В созданную по инициативе Литвы международную коалицию по разминированию на Украине войдут более 20 стран.

Отмечается, что контактную группу по данному проекту возглавляют Вильнюс и Рейкьявик.

«Меморандум о взаимопонимании оговаривает создание фонда членов коалиции и возможность приобретения необходимой материальной части», — говорится в сообщении.



В министерстве отметили, что в течение лета к коалиции присоединятся новые члены, и в итоге их будет 22.

Кроме этого, сообщается, что Литва осуществила начальный взнос в фонд коалиции в размере €17 млн, а также передала Украине 26 БТР М-113 и 370 антидронов, передает ТАСС.