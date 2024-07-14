Марин Ле Пен прокомментировала покушение на Трампа

Марин Ле Пен, один из лидеров французской партии «Национальное объединение», пожелала кандидату в президенты США Дональду Трампу скорейшего выздоровления после покушения на него в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании. Об этом пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел в субботу, 13 июля, в 18:11 по местному времени (02:11 мск, воскресенье). Местный житель забрался на крышу промышленного здания и произвел пять выстрелов в сторону трибуны, на которой стоял Трамп.

Политик был ранен в голову. Кроме того, погиб один и получили тяжелые ранения двое сторонников кандидата в президенты.