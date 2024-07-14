Марин Ле Пен прокомментировала покушение на Трампа

Марин Ле Пен пожелала Трампу выздоровления после ранения
Марин Ле Пен, один из лидеров французской партии «Национальное объединение», пожелала кандидату в президенты США Дональду Трампу скорейшего выздоровления после покушения на него в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании. Об этом пишет РИА «Новости».
Инцидент произошел в субботу, 13 июля, в 18:11 по местному времени (02:11 мск, воскресенье). Местный житель забрался на крышу промышленного здания и произвел пять выстрелов в сторону трибуны, на которой стоял Трамп.
Политик был ранен в голову. Кроме того, погиб один и получили тяжелые ранения двое сторонников кандидата в президенты.
«Покушение на Дональда Трампа — это драматичный символ насилия, которое подрывает наши демократии. Хорошего выздоровления ему, горячо сочувствую республиканским активистам, которые стали жертвами этого безумия», — написала Марин Ле Пен.