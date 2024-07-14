Конгрессмены назвали Байдена виновным в покушении на Трампа

Восемь конгрессменов-республиканцев назвали президента США Джо Байдена виновным в покушении на своего предшественника Дональда Трампа.

В социальных сетях сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс заявил, что Байден выдвигал тезис о том, что Трамп – «авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой». Конгрессмен считает, именно эта риторика привела к покушению на экс-президента, передает РИА «Новости».

Член палаты представителей и сторонник Трампа Уэсли Хант в соцсетях также указал, что риторика Байдена привела к политическому насилию. Конгрессмен Майк Коллинз написал, что «республиканский окружной прокурор округа Батлер, штат Пенсильвания, должен немедленно выдвинуть против Байдена обвинения в подстрекательстве к убийству».

Мелания Трамп обратилась к американцам

Республиканец Кит Селф написал, что каждый американец должен быть возмущен подстрекательствами Байдена к совершению насилия против Трампа.

Похоже обвинения высказали Лорен Боберт, Марша Блэкберн, Ник Лалота и Клаудия Тенни.

Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».