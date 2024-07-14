Мелания Трамп обратилась к американцам

Мелания Трамп выступила с заявлением после покушения на ее мужа Дональда Трампа. Она осудила «отвратительную» попытку убийства, совершенную «монстром» Круксом и призвала американцев «воссоединиться». Заявление опубликовано в соцсети X.

«Рассвет снова здесь. Давайте воссоединимся. Сейчас. Этим утром поднимитесь над ненавистью, язвительностью и простодушными идеями, которые разжигают насилие. Мы все хотим жить в мире, где уважение превыше всего, семья на первом месте, а любовь все преодолевает», — написала Мелания.



Она уверена, что в Трампа стрелял «монстр, считавший его бесчеловечной политической машиной». По словам экс-первой леди, когда она увидела, как «эта жестокая пуля попала в моего мужа Дональда», то осознала, что ее жизнь и жизнь сына Бэррона находятся «на грани разрушительных перемен».

Появились подробности покушения на Трампа

Мелания добавила, что благодарна «отважным сотрудникам спецслужб и правоохранительных органов, которые рисковали собственной жизнью», чтобы защитить ее супруга.

Она выразила соболезнования и сочувствие «семьям невинных жертв, которые сейчас страдают от этого отвратительного акта».

Сегодня правоохранители США нашли взрывные устройства в машине Томаса Мэтью Крукса, обвиняемого в покушении на Трампа.