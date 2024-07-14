Байден перенес свою поездку после покушения на Трампа

Президент Соединенных Штатов Джо Байден перенес свою поездку в Техас после покушения на бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Поездка изначально была запланирована на 15 июля. Новая дата поездки пока не известна.

Телеканал NBC сообщал, что в Демократической партии США приостановили попытки снять Байдена с предвыборной гонки на фоне покушения на Дональда Трампа.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.