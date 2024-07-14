Стало известно происхождение винтовки стрелявшего в Трампа

Томас Мэтью Крукс, стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа, использовал полуавтоматическую винтовку AR-15. Происхождение оружия стало известно журналистам Associated Press (AP) в правоохранительных органах, информацию от агентства приводит РБК.

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По данным источника, оружие полгода назад или позже купил отец нападавшего. Как и когда винтовку получил 20-летний стрелок и каким были его мотивы, все еще выясняют.

О покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент политик выступал на митинге в Пенсильвании. Крукс ранил его в ухо, экс-президента от последующих выстрелов заслонили охранники.

Стрелка ликвидировали на крыше здания, в 140 метрах от места, где выступал Трамп. Как отмечают зарубежные СМИ, за несколько минут до начала стрельбы зрители сообщили полиции о подозрительном вооруженном мужчине, но те не придали жалобам значения.

В машине стрелявшего в Трампа обнаружили взрывные устройства

Выяснилось, что 20-летний Томас Мэтью Крукс не имел криминального прошлого. Американец в момент стрельбы был в майке с эмблемой популярного YouTube-канала про оружие Demolition Ranch с 11 миллионами подписчиков.