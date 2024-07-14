В машине стрелявшего в Трампа обнаружили взрывные устройства

WSJ: в машине стрелявшего в Трампа мужчины обнаружены взрывные устройства
Силовики обнаружили взрывные устройства при обыске машины Томаса Мэтью Крукса, обвиняемого в покушении на 45-го президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В полиции отметили, что машина была припаркована недалеко от места проведения митинга. По словам правоохранителей, Трампу уже сообщили об опасной находке.
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Напомним, что инцидент произошел в субботу, 13 июля, на митинге в Пенсильвании. Стрелявший забрался на крышу производственного здания, занял позицию и открыл огонь по Трампу и его сторонникам.
Три человека, в том числе, Трамп, были ранены, один погиб. Спецназ ликвидировал злоумышленника.