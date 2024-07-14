Возможное поражение главы Белого дома Джо Байдена на предстоящих в ноябре выборах президента США уже сейчас вызывает панику на Украине.

Так, по данным американского издания The New York Post, военнослужащие ВСУ боятся, что почти неминуемая победа Дональда Трампа лишит Киев военной поддержки Вашингтона, передаёт РИА Новости.

«Я считаю, что Байдена нужно срочно убрать из президентской гонки, – цитируют журналисты одного из солдат ВСУ. – Любой разумный демократ будет лучше»



При этом, как отмечают авторы публикации, что все опрошенные изданием украинские военные считают, что наилучшим поступком Байдена для Украины будет его выход из президентской гонки, особенно после того, как действующий американский лидер ошибочно назвала Владимира Путина президентом Украины.

В машине стрелявшего в Трампа обнаружили взрывные устройства

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор обратился к Байдену со срочным требованием.