Дональд Трамп рассказал о полученном при покушении ранении

Экс-президент США Дональда Трамп опубликовал в своей соцсети TRUTH Social рассказ о пережитом в штате Пенсильвания покушении. Его слова в воскресенье, 14 июля, приводит РИА Новости.

По словам Трампа, в следствие ранения он потерял много крови. Он осознал, что что-то не так, как только почувствовал разрыв на коже одновременно со свистящим звуков и раздавшимся выстрелом.

«Просто невероятно, что подобное может произойти в нашей стране. На текущий момент о стрелявшем, который теперь мертв, ничего не известно», — добавил политик.



Покушение на Дональда Трампа произошло во время его встречи с избирателями в Пенсильвании. После выстрела у политика было окровавлено ухо. На кадрах трансляции видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

Трамп сделал заявление после покушения

Позднее выяснилось, что стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного примерно в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. Его ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с телом нашли винтовку AR-15.