Футболки с раненым Трампом появились в продаже в Китае

В КНР начали продавать футболки с раненым Трампом спустя два часа после покушения
Китайские онлайн-магазины молниеносно отреагировали на покушение в США и принялись продавать футболки с изображением окровавленного Трампа. На Taobao такой товар появился спустя пару часов после происшествия, пишет газета South China Morning Post.
В Трампа стреляли в субботу около 18:15 по местному времени. Партия футболок, посвященных этому ЧП, поступила в продажу уже в 20:40.
На ткань нанесена фотография Трампа с окровавленным лицом, который сразу после покушения яростно вздымает кулак на фоне американского флага. Подпись гласит: «Стрельба делает меня сильнее. Трамп 2024».
Опубликовано первое видео с Трампом после покушения
Ли Цзиньвэй, продавец Taobao рассказала, что эти футболки моментально заказало больше 2 тысяч покупателей из КНР и США.
РИА Новости отмечает, что в субботу днем (14:30 мск) футболки с изображением Трампа на Taobao были недоступны. При этом неясно, раскупили их или сняли с продажи.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о росте биткоина и предполагаемом укреплении доллара после покушения на Трампа.