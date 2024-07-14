Футболки с раненым Трампом появились в продаже в Китае

Китайские онлайн-магазины молниеносно отреагировали на покушение в США и принялись продавать футболки с изображением окровавленного Трампа. На Taobao такой товар появился спустя пару часов после происшествия, пишет газета South China Morning Post.

В Трампа стреляли в субботу около 18:15 по местному времени. Партия футболок, посвященных этому ЧП, поступила в продажу уже в 20:40.

На ткань нанесена фотография Трампа с окровавленным лицом, который сразу после покушения яростно вздымает кулак на фоне американского флага. Подпись гласит: «Стрельба делает меня сильнее. Трамп 2024».

Опубликовано первое видео с Трампом после покушения

Ли Цзиньвэй, продавец Taobao рассказала, что эти футболки моментально заказало больше 2 тысяч покупателей из КНР и США.

РИА Новости отмечает, что в субботу днем (14:30 мск) футболки с изображением Трампа на Taobao были недоступны. При этом неясно, раскупили их или сняли с продажи.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о росте биткоина и предполагаемом укреплении доллара после покушения на Трампа.