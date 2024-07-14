Случайность спасла жизнь Трампа

Бывшего президента США Дональда Трампа во время покушения спасла случайность. Об этом в воскресенье, 14 июля, в своем Юрий Подоляка.

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Трампа спасло то, что за мгновения до первого выстрела он успел повернуть голову. Если бы он этого не сделал, то пуля вошла бы точно попала в заднюю часть головы бывшего главы США.

Ранее сообщалось еще об одном факторе, спасшем Трампу жизнь — низком уровне подготовки нападавшего.

«Стрелок. 130 метров — не самая большая дистанция. С такого расстояния не нужно вводить поправки на ветер или использовать мощную оптику — достаточно того, что можно купить в ближайшем оружейном магазине. Это говорит о том, что стрелок имел очень низкую квалификацию, и Трампа спасло именно это», — говорится в сообщении экспертов.



Покушение на экс-главу США Дональда Трампа случилось во время его встречи с избирателями в Пенсильвании. После выстрела у политика было окровавлено ухо. На кадрах трансляции видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, после чего экстренно эвакуировали его.

Трамп сделал заявление после покушения

Позднее выяснилось, что стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного примерно в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. Его ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с телом нашли винтовку AR-15. Американец в момент стрельбы был в майке с эмблемой популярного YouTube-канала про оружие Demolition Ranch с 11 миллионами подписчиков.