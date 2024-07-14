Байден поручил Секретной службе обеспечить защиту Трампа

Президент США Джо Байден поручил Секретной службе обеспечить полную защиту экс-главы Белого дома Дональда Трампа после неудавшейся попытки покушения на него.

«Я поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить ему полную защиту», - цитирует РИА Новости заявление Байдена.



Также Байден распорядился провести тщательную и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге в Пенсильвании.

В минувшую субботу в Дональда Трампа стреляли во время его предвыборной речи. По счастливой случайности, стрелок промахнулся и пуля лишь повредила ухо республиканца. Через несколько мгновений охрана повалила его на землю.

Стрелявшего ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он стрелял с крыши здания на расстоянии в 100 метров до трибуны Трампа. Без погибших все же не обошлось. От полученных ранений скончался 50-летний пожарный и ярый сторонник экс-президента Кори Комператори.

В доме подозреваемого провели обыск и обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства. Расследованием произошедшего занимаются агенты ФБР.