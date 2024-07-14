Немецкий бизнесмен и предприниматель Ким Дотком призвал мир благодарить Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за сдержанную реакцию в ответ на провокационные действия США на мировой арене. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

"Мир должен быть благодарен Владимиру Путину и Си Цзиньпину за то, что они — разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США", - написал Дотком.



По его словам, мир продолжает существовать, поскольку у России и Китая "мудрые лидеры". Он выразил надежду, что мировому сообществу удастся "дожить до ноября без ядерной войны".

Путин: многополярный мир стал реальностью

До этого обозреватель Бенджамин Гилтнер в материале для The National Interest предупредил, что Владимир Путин не блефует, когда заявляет о катастрофических последствиях дальнейшей поддержки Украины со стороны Запада и отправки туда иностранных военных контингентов.