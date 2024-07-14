Украина потеряет доступ к Чёрному морю и лишится значительной части своего населения из-за продолжающегося конфликта с Россией.

Такой ужас, по мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона ждёт «незалежную» уже в самом ближайшем будущем .

При этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, выдержки из которого публикует РИА Новости, он предположил, что Украина будет отрезана от Чёрного моря, потеряв выход к нему, а численность населения снизится до 15 млн.

«И как после этого восстанавливаться? Никак», – пдчеркнул Джонсон.



В этой связи он прогнозирует Украине довольно блеклое будущее со всеми вытекающими последствиями.

«Эта страна будет полностью разорена, когда её западные союзники потребуют вернуть долги за предоставленную ими помощь», – резюмировал экс-сотрудник ЦРУ.



Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Джонсон объяснил, почему главарь киевского режима Владимир Зеленский в последнее время постоянно находится в панике.