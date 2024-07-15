На Украине в здание военкомата бросили взрывчатку

На Украине неизвестные бросили взрывчатку в здание ТЦК (территориального центра комплектования, украинский аналог военкомата). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

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Инцидент произошел в городе Буск Львовской области. Взрыв был слышен в ночь на 15 июля.

«Предварительно, никто не пострадал, в помещении выбиты окна», — говорится в публикации.



12 июля стало известно о поджоге неизвестными двух автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины в Одессе. Транспортные средства находились на улице Радостная в южной части города.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде постоянно получают жалобы граждан на ТЦК. По словам парламентария Дмитрия Лубинца, о нарушении прав украинцев военкоматом ежедневно заявляют сотни человек.