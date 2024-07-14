Зеленского и Ермака разочаровала встреча с Байденом в США

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак встретились с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Политики были крайне разочарованы встречей в связи с тем, что американская сторона отказалась разрешить нанесение ударов по территории РФ, пишет Politico со ссылкой на источник.

По данным портала, украинский лидер поднял этот вопрос ближе к концу переговоров, а Байден ответил о необходимости продолжить переговоры на этот счет.

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Источник отметил, что слова президента не означают, что ограничения на нанесение ударов по территории России с помощью оружия, поставленного США, никогда не будут сняты. Вместе с тем, до разрешения еще далеко.

«Ощущение всегда одно и то же: в конце концов ограничения снимут, но сначала кто-то [значимый] должен умереть», — пояснил собеседник портала.



Напомним, что в конце мая Соединенные Штаты разрешили «контрбатарейную борьбу» в районе Харьковской области, которая граничит с Белгородской. Вместе с тем, остался в силе запрет на применение дальнобойных ракет по территории России.