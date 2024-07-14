Трамп сделал заявление после покушения

Бывший американский лидер и потенциальный кандидат на пост президента США Дональд Трамп после покушения в Пенсильвании заявил, что сейчас более, чем когда-либо, нужно быть сплоченными, ведь нельзя «позволить злу одержать верх». Об этом со ссылкой на публикацию в социальной сети Truth Social сообщает New York Times.

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Также Трамп выразил соболезнования по поводу погибшего на митинге и заявил, что молился за здоровье тех, кто пострадал при стрельбе в ходе покушения. По его словам, он «с нетерпением ждет возможности обратиться к американскому народу» на республиканском съезде в городе Милуоки, штат Висконсин.

Ранее стало известно, что фотограф газеты The New York Times (NYT) Даг Миллс запечатлел на снимке летящую в миллиметрах от головы бывшего американского президента Дональда Трампа пулю стрелка.