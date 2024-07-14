Названы подозрительные ошибки охраны Трампа во время покушения

Охрана кандидата в президенты США Дональда Трампа не использовала защитные бронепапки или зонты, а также допустила, чтобы после покушения политик снова показал себя зрителям, рассказал RT эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов. По его мнению, их действия вызывают вопросы.

На ролике не увидел, к сожалению, ни использования бронепапок, ни даже зонтов, которые бы перекрыли визуальный контакт. То есть человек, нападающий, физически не видел бы потенциальную жертву, — рассказал Фефелов.



Кроме того, в действиях телохранителей Трампа прослеживаются некоторые недочеты. Так, сотрудники встали вокруг него и подняли руки, что не является явным препятствием для, например, выстрелов снайпера.

Вот это очень подозрительно. Возникает очень много вопросов к уровню охраны, учитывая статус человека... Да, его вначале уронили и закрыли собственными телами, но после позволили ему встать, чтобы было видно его лицо и голову, – сказал эксперт, пояснив, что нельзя было исключать вероятность пособников стрелка.



Ранее был опубликован диалог Трампа с сотрудниками спецслужб сразу после покушения на него на митинге в Пенсильвании. В статье сообщается, что Трамп задержался на выступление почти на час, и во время своей речи попросил выключить телесуфлер, поскольку он, по его мнению, был скучным.