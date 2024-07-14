Информацию об отказе усилить охрану Трампу на митинге проверят

Комитет Палаты представителей Конгресса США по внутренней безопасности проверит информацию об отказе усилить охрану бывшему американскому лидеру Дональду Трампу на митинге. Об этом сообщает Fox News.

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Глава комитета Джеймс Комер заявил, что 22 июля пройдет встреча с участием директора секретной службы США Кимберли Читла. Кроме того, отмечается, что комитет проведет собственное расследование по факту произошедшей стрельбы.

Ранее участники митинга пожаловались на безразличие со стороны службы безопасности. Эрин, которая стала очевидцем стрельбы, рассказала журналистам, что сотрудники охраны бросились на сцену к раненому политику после четырех хлопков. В это же время рядом с ней истекал кровью один из зрителей.

О стрельбе на митинге стало известно 13 июля. Нападение произошло, когда Трамп говорил о своем сопернике Джо Байдене. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.