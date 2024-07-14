После покушения на Трампа политический ландшафт в США резко изменился. Демократическая партия США приостановила попытки снять действующего президента Джо Байдена с предвыборной гонки. Также остановлены рекламные кампании с нападками на Трампа, демократам запретили комментировать покушение в соцсетях, сообщает телеканал NBC.

Телеканал отмечает, что в течение двух недель в Демократической партии царили волнения по поводу снятия Байдена с предвыборной гонки. Но после покушения на Трампа «сразу все замерло».

«Многие демократы заявили в субботу, что покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании положит конец любым усилиям по замене президента Джо Байдена. По крайней мере, на данный момент», — сообщает NBC.



Стратег-демократ, участвовавший в нескольких президентских кампаниях, заявил, что «произошло суперсобытие» и теперь «все заморожено».

По его словам, покушение на Трампа «затмило солнце», сейчас практически невозможно публично поднять тему, что «старику пора уходить».

ЧП на митинге Трампе немедленно отразилось на предвыборной кампании Байдена. Через несколько часов после инцидента предвыборный штаб приостановил «исходящие коммуникации» и попытался быстро отключить телевизионную рекламу.

Национальный комитет Демократической партии аналогичным образом приостановил телерекламу и снял рекламные щиты с нападками на Трампа.

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Согласно электронному письму, полученному NBC News, штаб Байдена также посоветовал своим сотрудникам «воздерживаться от каких-либо комментариев в соцсетях или публично» и «приостановить любую активную коммуникацию предвыборной кампании на всех платформах и при любых обстоятельствах, пока мы не узнаем больше».

Один из союзников Байдена отметил, что покушение привело к тому, что демократы «просто теряют весь импульс».