Названы детали переговоров Трампа и охраны после покушения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после покушения потребовал дать ему обуться, затем призвал охрану подождать, с тем, чтобы он мог сказать несколько слов избирателям, пишет Washington Post.

В субботу, 13 июля, в 18:11 по местному времени (2:11 мск, воскресенье) Томас Мэттью Крукс, молодой мужчина из Пенсильвании, во время предвыборного митинга произвел в Трампа несколько выстрелов.

Политик приложил ладонь к уху, как будто убил комара, затем сгорбился и присел за трибуну. Силовики закрыли его своими телами. В ходе инцидента он потерял туфлю.

«Все в порядке?» — спросил один из офицеров, его слова были слышны через микрофон на трибуне.



Другой ему ответил: «[Преступник] убит. Все чисто». Трамп, в свою очередь, дважды потребовал дать ему обуться.

Кандидат в президенты проигнорировал просьбы агентов о немедленном перемещении к машинам. Он поднял руку со сжатым кулаком в воздух и трижды призвал сторонников к дальнейшей политической борьбе: «Боритесь! Боритесь! Боритесь!»

«Мы должны двигаться», — напомнил агент.



После того, как Трамп покинул место проведения митинга, силовики попросили собравшихся разойтись.

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Многие зрители позволили себе ряд резких высказываний в адрес журналистов, присутствовавших на встрече. По их мнению, вина за нападение на политика лежит на либеральных СМИ, которые выставляли Трампа угрозой для демократии.