Покушение на экс-президента США Дональда Трампа: Главное

Дональд Трамп, 45-й президент США и кандидат от Республиканской партии, в субботу, 13 июля, приехал в Батлер (штат Пенсильвания) с тем, чтобы выступить перед своими сторонниками. Через пять минут после начала митинга, в 18:11 (2:11 мск, воскресенье), Томас Крукс произвел в него несколько выстрелов. «Рамблер» собрал основное к 12:00 мск.

Обстоятельства покушения

По словам фотографа New York Times Дуга Миллса, находившегося на месте происшествия, было слышно 3-4 выстрела. Согласно сообщению корреспондента ABC News Екатерины Фолдерс, было сделано 8 выстрелов из винтовки типа AR-15.

Стрелявший находился в 125 метрах от Трампа, за пределами отведенного для мероприятия пространства (куда пропускали только после тщательного досмотра). Вооруженный винтовкой преступник залез на крышу ангара, занял удобную позицию и открыл огонь.

После выстрелов Трамп схватился за ухо, а затем присел, спрятавшись за трибуной. К нему бросились агенты Секретной службы США и закрыли его своими телами.

По мнению экспертов, Дональда Трампа спасла невероятная случайность, буквально чудо — в момент выстрела он повернул голову, и пуля, которая должна была стать смертельной, прошла по касательной, пробив ухо экс-президента.

По данным окружной прокуратуры округа Батлер, злоумышленник убил одного из участников митинга, ещё двоих раненых доставили в больницу в критическом состоянии. Бывший врач Трампа Ронни Джексон уточнил, что в результате стрельбы ранение получил его племянник.

Реакция Трампа

Через несколько минут, получив разрешение от охраны, Трамп поднялся на ноги. Группа агентов Секретной служба призвала его двигаться к машине, но кандидат в президенты приказал им подождать.

«Нам нужно двигаться, нам нужно двигаться», — взмолился один из агентов..



«Подождите, подождите, подождите, подождите», — приказал бывший президент, его голос был торопливым, но поразительно ясным.

Он повернулся к собравшимся, вскинул руку и призвал сторонников к дальнейшей политической борьбе. Аналитики подчеркнули, что этот момент подчеркнул внутреннюю связь Трампа с последователями и его мастерство в эпоху современных средств массовой информации.

Агенты спецслужб госпитализировали политика в окружную больницу в Пенсильвании, где ему оказали необходимую помощь. Из медицинского учреждения Трамп направился в аэропорт. Вскоре после полуночи он приземлился в международном аэропорту Ньюарк Либерти.

«Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Произошло сильное кровотечение», — написал Трамп в соцсетях, комментируя происшествие.



Данные о стрелявшем

ФБР назвало 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, подозреваемым в совершении покушения. По данным ведомства, он действовал в одиночку и не имел никаких связей с иностранными государствами.

Подозреваемый в стрельбе находился на крыше соседнего здания и мог быть снайпером, сообщил в первые минуты после выстрелов телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

У преступника не было криминального прошлого, отраженного в протоколах публичного суда Пенсильвании. Он был зарегистрирован как республиканец, но нередко отправлял пожертвования демократам.

Действия спецслужб

Журналисты отметили, что силовики сработали оперативно — выстрелы снайперов прозвучали буквально через несколько секунд, после того, как злоумышленник открыл огонь.

Вместе с тем, заметили они, ранение Трампа вызывает массу вопросов к спецслужбам США, которые должны были обеспечивать безопасность.

Власти принимают все возможные меры для обеспечения безопасности Трампа и действующего главы вашингтонской администрации Джо Байдена, заверил руководитель Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Компетентные органы США пока не знают мотивов стрелявшего в Трампа, сообщил специальный агент полевого отделения ФБР в Питтсбурге Кевин Роджек. Заблаговременной информации об угрозе на митинге не было, добавил он.

Роджек отметил, что власти США пока не готовы сказать, были ли допущены ошибки при охране Трампа. Вместе с тем, пояснил он, удивительно, что стрелок смог произвести столько же выстрелов, сколько было выпущено.

Реакция официальных лиц в США

Президент США Джо Байден заявил, что в стране нет места насилию. Он осудил стрельбу на митинге, призвал граждан США к единению.

«В Америке нет места такому виду насилия. Этот [мужчина] больной. Это больной», — подчеркнул американский лидер



​​​​​Бизнесмен Илон Маск заявил о полной поддержке Трампа. Он считает, что руководитель Секретной службы Соединенных Штатов Киберли Читл должна уйти в отставку после покушения на экс-президента.

Независимый кандидат на президентских выборах Роберт Кеннеди-младший призвал американцев объединиться и молиться за здоровье Трампа. Он сравнил стрельбу на митинге с убийством своего отца и дяди.

Бывшая участница президентской гонки в США, экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли и экс-президент США Джордж Буш-младший осудили стрельбу.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нельзя допустить, чтобы стрельба привела к большему насилию. Сын Трампа Дональд выразил уверенность, что его отец продолжит политическую борьбу.

Лидеры демократических фракций в Сенате и Палате представителей Конгресса осудили стрельбу. Вместе с тем, видные республиканцы сразу же обвинили демократов в покушении на Трампа.

По их мнению, постоянные нападки на Трампа как на угрозу демократии создали токсичную среду. Они, в частности, указали на комментарий Байдена, сделанный 8 июля, в котором говорилось, что «пришло время поставить Трампа в яблочко».

Спикер-республиканец Майк Джонсон заявил, что Палата представителей проведет полное расследование нападения, заявив: «Американский народ заслуживает знать правду».

«Мы пригласим директора секретной службы Кимберли Читл и других соответствующих должностных лиц из DHS и ФБР явиться на слушания в наши комитеты как можно скорее», — сказал Джонсон.



Реакция со стороны мировых политиков

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Боливии Луис Арсе, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья осудили стрелявшего, выразили соболезнования.

Также выступили со словами поддержки Трампу премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава британского МИД Дэвид Лэмми, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Венесуэлы Николас Мадуро, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Филиппин Фердинанд Маркоса - младший, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвали неприемлемым инцидент со стрельбой.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что «глубоко обеспокоен нападением на моего друга, бывшего президента Дональда Трампа», добавив: «Наши мысли и молитвы с семьей погибшего, раненых и американского народа».

Офис президента Аргентины Хавьера Милея назвал инцидент покушением на демократию.