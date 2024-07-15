Украинский конфликт начался по вине США, поскольку именно Вашингтон вынудил президента России Владимира Путина ввести войска на Украину. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

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"Для тех, кто все еще повторяет ложь подконтрольных СМИ, Путин стремится избежать прямой конфронтации с США и НАТО. Именно мы подтолкнули его к вводу вооруженных сил на восточные регионы Украины", - подчеркнул он.



До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что итоги прошедшего саммита НАТО являются угрожающими для России. Песков отметил, что НАТО не планирует хоть как-то реагировать на проявленную РФ обеспокоенности по вопросу членства Украины в альянсе.

По его словам, Россия и США находятся в стадии конфронтации, которая носит глубокий и острый характер.