«Сценарий как под копирку». Фицо сравнил покушение на себя и на Трампа
Сценарий стрельбы в США «под копирку» повторяет недавнее ЧП в Словакии. Так считает переживший покушение словацкий премьер Роберт Фицо, передает РИА Новости.
В соцсетях Роберт Фицо написал, что сначала политические оппоненты Трампа пытались «его закрыть». Это им не удалось, тогда они принялись подстрекать общество. В итоге «какой-то бедняга» взялся за оружие.
Все это, по словам Фицо, повторяет сценарий покушения в Словакии.
«Сценарий как под копирку», — считает Фицо.
Он добавил, что несложно предсказать реакцию противников Трампа. Теперь они будут говорить о «необходимости примирения, спокойствия и прощения».
Макрон выступил с резким заявлением после покушения на Трампа
Покушения на Фицо и Трампа имеют много общего. Оба политика выступали перед избирателями, когда по ним открыли огонь. В обоих случаях стреляли не киллеры-профессионалы, а граждане, активно интересующиеся политической жизнью.