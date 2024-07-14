Сценарий стрельбы в США «под копирку» повторяет недавнее ЧП в Словакии. Так считает переживший покушение словацкий премьер Роберт Фицо, передает РИА Новости.

В соцсетях Роберт Фицо написал, что сначала политические оппоненты Трампа пытались «его закрыть». Это им не удалось, тогда они принялись подстрекать общество. В итоге «какой-то бедняга» взялся за оружие.

Все это, по словам Фицо, повторяет сценарий покушения в Словакии.

«Сценарий как под копирку», — считает Фицо.



Он добавил, что несложно предсказать реакцию противников Трампа. Теперь они будут говорить о «необходимости примирения, спокойствия и прощения».

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Покушения на Фицо и Трампа имеют много общего. Оба политика выступали перед избирателями, когда по ним открыли огонь. В обоих случаях стреляли не киллеры-профессионалы, а граждане, активно интересующиеся политической жизнью.