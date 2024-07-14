МВД Белоруссии пресекло мероприятие неонацистов

Сотрудники Брестского областного управления ГУБОПиК МВД пресекли в Белоруссии мероприятие неонацистов. Об этом сообщает пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

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Мероприятие планировалось в Пинском районе под видом концерта. После проверки поступившей информации были установлены личности 56 человек. Среди них — жители Минска, Гродно, Витебска, Бреста, Пинска и Лунинца. Уточняется, что некоторые из них причастны к экстремистской деятельности, а также массовым беспорядкам, которые происходили в 2020 году. Кроме того, задержаны родственники участников боевых действий в Украине.

В настоящее время привлечены к административной ответственности 11 человек за распространение нацистской символики и экстремистских материалов. Также наказания ожидают 42-летний и 41-летний жители Пинского района за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Волжском Волгоградской области двоих членов ячейки проукраинской запрещенной в России неонацистской организации National-Socialism/White Power. Подозреваемые планировали теракт в местах общепита, отделе полиции или военкомате.