Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция разделяет шок американского народа после попытки убийства экс-президента США Дональда Трампа. Об этом французский лидер написал в соцсети Х.

Французский президент осудил покушение на Трампа, назвав его трагедией для демократического общества.

«Это трагедия для наших демократий. Франция разделяет шок и негодование американского народа», — заявил он.



Он отметил, что сопереживает Дональду Трампу и желает ему скорейшего выздоровления.

Зеленский прокомментировал покушение на Дональда Трампа

Покушение на Трампа произошло в штате Пенсильвания, где политик выступал на митинге перед избирателями. Трамп был легко ранен в ухо, его жизнь вне опасности. Нападавший был убит.

Сын Трампа опубликовал фото раненого отца.