Макрон назвал покушение на Трампа трагедией для демократий
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция разделяет шок американского народа после попытки убийства экс-президента США Дональда Трампа. Об этом французский лидер написал в соцсети Х.
Французский президент осудил покушение на Трампа, назвав его трагедией для демократического общества.
«Это трагедия для наших демократий. Франция разделяет шок и негодование американского народа», — заявил он.
Он отметил, что сопереживает Дональду Трампу и желает ему скорейшего выздоровления.
Зеленский прокомментировал покушение на Дональда Трампа
Покушение на Трампа произошло в штате Пенсильвания, где политик выступал на митинге перед избирателями. Трамп был легко ранен в ухо, его жизнь вне опасности. Нападавший был убит.
Сын Трампа опубликовал фото раненого отца.