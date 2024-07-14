Боец UFC Элдер: я рад, что с Трампом все в порядке

Американский боец смешанного стиля Эван Элдер выразил поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу, пострадавшему при покушении. Слова спортсмена приводит Fox News. "Я узнал, что только что пытались застрелить моего мальчика Трампа. Я рад, что парень в порядке. Да здравствует Трамп, вперед, детка!", - сказал Элдер после боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), где он победил соотечественника Дарриуса Флауэрса. Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Уточняется, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. В видео, которое, предположительно записал Крукс, мужчина заявляет, что ненавидит Трампа и республиканцев. Позднее выяснилось, что Крукс был зарегистрирован в своем штате как избиратель от Республиканской партии.