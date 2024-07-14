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Президент Колумбии назвал покушение на Трампа атакой на демократию

Президент Колумбии Густаво Петро назвал стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа покушением на демократию.

Президент Колумбии назвал покушение на Трампа атакой на демократию
© globallookpress.com
"Любая атака на демократию должна быть подвергнута осуждению", - написал он в X (ранее Twitter).

МИД Колумбии выпустил заявление, в котором также осудил покушение на Трампа.

"Как страна, пострадавшая от насилия, мы подтверждаем, что ему не должно быть места в политической и предвыборной дискуссии <...>. Мы выражаем солидарность с США в этот сложный момент", - говорится в тексте.

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