Президент Колумбии назвал покушение на Трампа атакой на демократию

Президент Колумбии Густаво Петро назвал стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа покушением на демократию.
"Любая атака на демократию должна быть подвергнута осуждению", - написал он в X (ранее Twitter).
МИД Колумбии выпустил заявление, в котором также осудил покушение на Трампа.
"Как страна, пострадавшая от насилия, мы подтверждаем, что ему не должно быть места в политической и предвыборной дискуссии <...>. Мы выражаем солидарность с США в этот сложный момент", - говорится в тексте.