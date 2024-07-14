Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу в связи с покушением

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие бывшему хозяину Белого дома Дональду Трампу после покушения на него во время публичного выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания. Об этом заявил МИД КНР.

"Китай обеспокоен инцидентом со стрельбой в бывшего президента США Дональда Трампа, - говорится в сообщении на сайте ведомства. - Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие бывшему президенту Трампу".



Покушение на Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Экс-президент был ранен, но его жизнь вне опасности, ранение было легким - задето ухо. В результате стрельбы, открытой в сторону Трампа, погиб один из его сторонников. Нападавший убит сотрудниками Секретной службы, которая охраняет бывшего президента, вновь выставившего свою кандидатуру на выборах в США.