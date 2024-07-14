Зеленский прокомментировал покушение на Дональда Трампа

В соцсетях Владимир Зеленский пожелал «скорейшего выздоровления» экс-президенту США Дональду Трампу после произошедшего покушения. По его словам, атаке на Трампа не может быть оправданий.

В соцсети Х Зеленский написал, что «с ужасом» узнал о покушении на Дональда Трампа, но рад тому, что экс-президент серьезно не пострадал.

«Я рад узнать, что Дональд Трамп уже в безопасности, и желаю ему скорейшего выздоровления», — подчеркнул он.



Зеленский считает, что данному насилию нет оправдания и «не должно быть места где-либо в мире». Он также пожелал американцам стать сильнее после произошедшего.

Появились подробности биографии стрелка на митинге Трампа

Покушение на Трампа произошло на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Политик получил легкое ранение уха, нападавшего ликвидировали силовики. Уже известно, что стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс.