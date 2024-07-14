На Западе раскрыли заставляющий Зеленского сильно нервничать сценарий

Приход к власти в США бывшего президента Дональда Трампа заставит сильно нервничать украинского лидера Владимира Зеленского и его правительство. Такой сценарий раскрыл британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, в январе следующего года Киеву, возможно, придется столкнуться с той частью республиканцев, которые не поддерживают продолжение конфликта с Россией. Они выдвинули своим кандидатом Трампа, который с гораздо меньшим энтузиазмом, чем нынешний глава Белого дома Джо Байден, говорит об Украине.

«Все это заставит Зеленского, а также его правительство очень сильно нервничать. Они прекрасно понимают, что перспектива прихода Трампа к власти — это тревожный сценарий», — заявил Меркурис.



Он добавил, что Киев никак не сможет повлиять на исход предвыборной гонки в США, и с их стороны было бы крайне опрометчиво вмешиваться в этот процесс.

Зеленский осудил покушение на Трампа

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах потребует от украинского лидера Владимира Зеленского заключить мир с Россией.