Дональд Трамп продолжит вести политическую борьбу и защищать интересы Америки даже после покушения.

Такое важное заявление в своём микроблоге в социальной сети Х (бывший Twitter) сделал его сын Дональд Трамп-младший, передаёт РИА Новости.

«Отец никогда не перестанет бороться за спасение Америки», – подчеркнул он.



При этом к своему сообщению сын экс-президента США прикрепил фото раненного во время митинга в Пенсильвании Трампа.

Дочь Трампа выступила с заявлением после покушения на отца

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила покушение на Трампа с плохим сериалом, у сценаристов которого иссякла фантазия.