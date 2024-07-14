Сын Трампа сделал важное заявление после покушения на его отца
Дональд Трамп продолжит вести политическую борьбу и защищать интересы Америки даже после покушения.
Такое важное заявление в своём микроблоге в социальной сети Х (бывший Twitter) сделал его сын Дональд Трамп-младший, передаёт РИА Новости.
«Отец никогда не перестанет бороться за спасение Америки», – подчеркнул он.
При этом к своему сообщению сын экс-президента США прикрепил фото раненного во время митинга в Пенсильвании Трампа.
Дочь Трампа выступила с заявлением после покушения на отца
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила покушение на Трампа с плохим сериалом, у сценаристов которого иссякла фантазия.