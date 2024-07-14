В ФБР подтвердили, что 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании стрелял на митинге в кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Молодой человек заявлял в соцсетях, что ненавидит республиканцев и Трампа.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

В ФБР удивились числу выстрелов на митинге Трампа

Отмечается, что во время инцидента на митинге ранение получил племянник Ронни Джексона — бывшего врача экс-главы Белого дома Дональда Трампа.