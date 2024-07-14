Дочь Трампа выступила с заявлением после покушения на отца

Дочь Дональда Трампа Иванка после покушения на отца в Пенсильвании поблагодарила правоохранителей за оперативную работу. В соцсети X она также написала, что любит папу «сегодня и всегда».

Спасибо за вашу любовь и молитвы за моего отца и за других жертв сегодняшнего бессмысленного насилия в Батлере, штат Пенсильвания. Я благодарна Секретной службе и всем другим сотрудникам правоохранительных органов за быстрые и решительные действия. Я продолжаю молиться за нашу страну. Я люблю тебя, папа, сегодня и всегда, — написала она.



Ранее президент США Джо Байден осудил стрельбу на митинге его основного политического оппонента и выразил радость от того, что сейчас республиканец в безопасности. Он отметил, что народ Америки также должен сплотиться и осудить этот акт, поскольку в США нет места политическому насилию. При этом, по его словам, он не располагает фактами, чтобы с точностью назвать произошедшее покушением.

Появились подробности покушения на Трампа

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в свою очередь призвал американцев объединиться в молитве за Трампа, на которого было совершено покушение в Пенсильвании. По его словам, каждый в этот час должен забыть о разногласиях.