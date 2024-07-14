Опубликовано первое видео с Трампом после покушения

Заместитель начальника коммуникаций Дональда Трампа Марго Мартин опубликовала в X первое видео с политиком после покушения.

«Сильный и выносливый. Он никогда не перестанет бороться за Америку», — подписала ролик помощница бывшего президента.



На видео показано, как Трамп самостоятельно спускается с трапа самолета в аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси). Предполагается, что бывший президент проведет ночь на территории своего гольф-клуба на территории штата. Трампа сопровождают вооруженные автоматическим оружием охранники.

Появились подробности покушения на Трампа

Вечером 13 июля бывший президент США пережил покушение во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания).