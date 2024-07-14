Премьер Пакистана Шариф назвал нападение на Трампа шокирующим событием

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал нападение на бывшего президента США Дональда Трампа шокирующим и отметил, что осуждает любое насилие в политике.

Об этом он написал в соцсети Х.

При этом Шариф отметил, что желает Трампу скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

Также глава канадского правительства Джастин Трюдо назвал неприемлемым политическое насилие после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил стрельбу, произошедшую на митинге Трампа, и пожелал ему скорейшего выздоровления.