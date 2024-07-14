В полиции рассказали о состоянии раненых участников митинга Трампа

Врачи назвали критическим состояние двух человек, в которых выстрелили на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Об этом сообщил журналистам представитель полиции штата Джордж Бивенс.

Он уточнил, что оба пострадавших — мужчины. Сейчас за их жизнь борются врачи.

В ФБР заявили, что пока не знают мотивов стрелявшего в Трампа

14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Отмечается, что во время инцидента на митинге ранение получил племянник Ронни Джексона — бывшего врача экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Трамп не будет отказываться от намеченных планов после покушения.