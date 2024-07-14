Появились подробности биографии стрелка на митинге Трампа

Стрелка, устроившего покушение на Дональда Трампа, зовут Томас Мэтью Крукс (Thomas Matthew Crooks). Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание New York Post (NYP). Уточняется, что 20-летний Крукс жил в пригороде Питтсбурга под названием Бетел-Парк.

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Как сообщает NYP, Крукс вел стрельбу с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. Мотивы стрелка пока остаются неизвестными.

Крукс был ликвидирован снайпером Секретной службы, рядом с его телом была обнаружена винтовка AR-15.

Появились подробности покушения на Трампа

Ранее журналист CNN Эбби Филипп также сообщала, что стрелком оказался 20-летний житель Пенсильвании. Однако имени мужчины она не привела.