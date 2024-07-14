В ФБР заявили, что пока не знают мотивов стрелявшего в Трампа

Компетентные органы США ещё не знают мотивов стрелявшего в бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявили в ФБР, передаёт ТАСС.

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Кроме того, в бюро назвали стрельбу на митинге в Пенсильвании покушением на Трампа.

CNN: подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был 20-летним жителем Пенсильвании

Ранее в NYT сообщили, что ФБР начинает расследование в связи с покушением на жизнь Трампа.

Также поступала информация, что подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был 20-летним жителем Пенсильвании.