В ФБР заявили, что пока не знают мотивов стрелявшего в Трампа
Компетентные органы США ещё не знают мотивов стрелявшего в бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявили в ФБР, передаёт ТАСС.
Кроме того, в бюро назвали стрельбу на митинге в Пенсильвании покушением на Трампа.
CNN: подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был 20-летним жителем Пенсильвании
Ранее в NYT сообщили, что ФБР начинает расследование в связи с покушением на жизнь Трампа.
Также поступала информация, что подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был 20-летним жителем Пенсильвании.