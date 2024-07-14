Оценено влияние покушения на шансы Трампа стать президентом США

Покушение на Дональда Трампа многократно усилит его образ мученика жертвы, и так созданный уголовными делами против него. С такой оценкой в своем Telegram-канале выступил американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

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«На республиканских футболках уже можно было увидеть параллели между Трампом и Христом ("пострадали за правду"), теперь этот нарратив распространится ещё шире и затронет независимых избирателей, за которых и идёт борьба», — написал эксперт.



Свой пост он сопроводил фотографией Трампа сразу после покушения.

«Перед нами с огромной долей вероятности будущий президент США», — подытожил Наумов.



Покушение на Трампа произошло вечером 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

При этом Трамп не собирается отказываться от участия в съезде Республиканской партии, который стартует 15 июля в Милуоки. На нем политика должны выдвинуть официальным кандидатом в президенты США.