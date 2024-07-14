ФБР идентифицировало подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа

ФБР сообщили, что подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа являлся 20-летним жителем Пенсильвании. Об этом информирует журналист телеканала CNN Эбби Филипп, передаёт ТАСС.

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«Имя пока не разглашается, но источники сообщают, что это 20-летний мужчина из Пенсильвании», — говорится в сообщении.



AP: на месте стрельбы на митинге Трампа нашли винтовку

14 июля во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Позже политика эвакуировали с митинга под крики толпы.