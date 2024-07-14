Байден переговорил с Трампом после покушения

Президент США Джо Байден переговорил с бывшим американским лидером и кандидатом в президенты на выборах в ноябре Дональдом Трампом после стрельбы на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщает представитель пресс-службы Белого дома.

Между политиками состоялся телефонный разговор, добавили в Белом доме. Также Байден связался с губернатором штата Пенсильвания Джошем Шапиро и мэром города Батлер, где проходило мероприятие Трампа, Бобом Дэндойем.

Подробностей разговора в пресс-службе не привели.

В субботу на митинге Трампа раздались несколько выстрелов, после чего кандидат в президенты прервал свою речь и, схватившись за ухо, скрылся за трибуной. Предполагаемый стрелок ликвидирован, в момент нападения он находился рядом на крыше.

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При стрельбе погиб один сторонник Трампа, экс-президент выразил соболезнования семье погибшего, еще один человек получил ранения. Самому Трампу пуля рассекла верхнюю часть уха. По данным AP, произошедшее будут расследовать как покушение на убийство.