Трамп обходит Байдена в ключевом для победы штате Пенсильвания

Действующий президент США Джо Байден может потерять ключевой для своей победы на грядущих выборах штат Пенсильвания, где его обошел принципиальный соперник-республиканец Дональд Трамп. Данные следуют из опроса, проведенного газетой New York Times с исследовательским институтом Siena College poll.

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Трамп там набрал 48 процентов голосов избирателей, а Байден — 45.

— Практически по любым расчетам Коллегии выборщиков для Байдена было бы почти невозможно выиграть переизбрание без Пенсильвании, — отмечает издание.



Стратеги из обеих партий удивлены тем, что конкуренция обострилась за штат Вирджиния, который в целом не считается колеблющимся, поскольку Байден одержал в нем победу с отрывом в 10 процентов в 2020 году. Теперь Трамп отстает от Байдена только на три процента, что считается в рамках погрешности.

В последний раз республиканец победил в президентской гонке в Вирджинии в 2004 году, когда выиграл Джордж Буш-младший.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От республиканцев претендует бывший глава государства Дональд Трамп, а от демократов действующий хозяин Белого дома Джо Байден, однако он еще не был официально выдвинут в качестве кандидата.

Оба отличаются почтенным возрастом: первому — 77 лет, а второму — 81 год. При этом в когнитивных способностях Байдена сомневаются многие специалисты.

Американские СМИ солидарны во мнении о том, что Байден провалился на дебатах с республиканцем Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Выяснилось, что ему перед мероприятиями готовят инструкцию с крупным шрифтом и фото, чтобы он мог дойти до трибуны.