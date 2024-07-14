Клишас с иронией отреагировал на заявления Байдена

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас с иронией отреагировал на заявления президента США Джо Байдена о невозможности назвать стрельбу на митинге американского экс-президента Дональда Трампа покушением.

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"Лучшие электоральные практики США", - написал сенатор в Telegram-канале.



Байден отреагировал на покушение на Трампа

Во время выступления Трампа перед сторонниками в городе Батлер (штат Пенсильвания) 13 июля раздались выстрелы. Республиканец прервал речь, на видеозаписи было видно, что у него окровавлено правое ухо.