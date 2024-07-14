Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает стрельбу, произошедшую на митинге экс-президента США Дональда Трампа, и желает ему скорейшего выздоровления.

Об этом сообщил его представитель Стефан Дюжаррик, передаёт РИА Новости.

«Генеральный секретарь безоговорочно осуждает этот акт политического насилия. Он желает Трампу скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении.



Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил стрельбу на митинге Трампа в Пенсильвании.

Также бывший американский лидер Барак Обама выразил поддержку Трампу после того, как он пострадал во время стрельбы на митинге.