Генсек ООН осуждает стрельбу, произошедшую на митинге Трампа
Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает стрельбу, произошедшую на митинге экс-президента США Дональда Трампа, и желает ему скорейшего выздоровления.
Об этом сообщил его представитель Стефан Дюжаррик, передаёт РИА Новости.
«Генеральный секретарь безоговорочно осуждает этот акт политического насилия. Он желает Трампу скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил стрельбу на митинге Трампа в Пенсильвании.
Также бывший американский лидер Барак Обама выразил поддержку Трампу после того, как он пострадал во время стрельбы на митинге.