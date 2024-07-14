Обама, Буш и Клинтон выказались о покушении на Трампа на его митинге

Видные американские политики осудили стрельбу на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, а также выразили слова поддержки в адрес республиканца.

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По словам экс-президент США Барака Обамы, в американской демократии абсолютно нет места политическому насилию.

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"Хотя мы еще не знаем точно, что произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп не пострадал серьезно", - написал он в соцсети Х.



Обама добавил, что они вместе с супругой Мишель желают Трампу скорейшего выздоровления.

Другой бывший президент Джордж Буш-младший осудил стрельбу во время митинга, а также поблагодарил сотрудников Секретной службы за их быструю реакцию.

"Лора и я рады, что Дональд Трамп в безопасности после трусливого нападения", - подчеркнул политик.



Экс-президент США Билл Клинтон и его супруга бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон также поддержали Дональда Трампа.

"Насилию нет места в Америке… Хиллари и я благодарны за то, что Трамп в безопасности", - написал Клинтон на своей странице в соцсети X.



Напомним, инцидент на митинге сторонников Трампа произошел накануне вечером в городе Батлер. Пуля снайпера пролетела в нескольких миллиметрах от лица политика, задев ухо. Несмотря на произошедшее уже в понедельник Трамп намерен принять участие в съезда республиканцев.