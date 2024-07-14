СМИ: покушение на Трампа может быть связано с Украиной

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа может быть связано с его позицией по Украине и НАТО. Такое мнение высказал политический обозреватель центральной венесуэльской газеты Ultimas Noticias Хуан Мигель Диас Феррер корреспонденту ТАСС.

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"Прошло слишком мало времени и имеется мало информации, чтобы понять, кто стоит за покушением на бывшего президента США Дональда Трампа, но, отвечая на классический вопрос кому это выгодно, можно предположить, что к преступлению причастны сторонники Украины и агрессивной позиции НАТО", - считает Диас Феррер.



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"Это могут быть те же люди, которые 15 мая пытались убить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который занимал неблагоприятную для украинского режима позицию", - заявил Диас Феррер.



Он подчеркнул, что "при поддержке Запада на Украине утвердился государственный терроризм и нельзя исключать гипотезу о причастности украинских спецслужб к покушению на Дональда Трампа".