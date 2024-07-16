Блинкен обсудил с представителями Израиля вопросы по прекращению огня в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и министром стратегического планирования Роном Дермером, в ходе которой стороны обсудили оставшиеся вопросы по достижению прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"[Блинкен] обсудил практические решения для урегулирования оставшихся вопросов в переговорах о прекращении огня", - указано в тексте.



Миллер добавил, что госсекретарь США подчеркнул, что Израиль должен предпринять дальнейшие шаги для уменьшения числа жертв среди гражданского населения анклава, а также отметил важность недопущения эскалации ситуации на границе еврейского государства и Ливана и необходимость дипломатического урегулирования ситуации.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, и за это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.